Pre hlúpeho každý hlúpy. Spomenula som si na dojemnú scénku malého Forresta s jeho mamou. Príbeh vytrvalosti, boja s osudom, nekonečnej lásky, čistého srdca, dobroprajnosti, užívania života ako daru napriek všetkému.

Použijem vydarený český preklad. "Moje máma říkala". Koľko len krát si Forrest spomenul na slová svojej milovanej matky. Aj my si spomenieme. Niekedy nepriznáme, že to ona, naša mama vedela vždy najlepšie čo, kedy a ako povedať. Vždy vedela, ako z nás robiť lepších ľudí. Aj z ťažkého osudu dokáže matka vykúzliť poklad. Mama je jednoducho mama.

Napriek všetkým múdrym radám našich mám sa v dospelosti stávame rôznymi. Posudzovanie a hodnotenie všetkých navôkol, výsmech z iných sa neraz stane našim chlebom každodenným. Čas, ktorý trávime hodnotením iných nám zároveň chýba na hodnotenie seba. Ten sa nám nezdá príliš pohľadný, tamten pochádza z dediny, iný z veľkého mesta. Ten vyrastal tam, henten inde. Ten je oblečený veľa, ten málo, ten zle, ten to preháňa s cvičením, onen s jedlom. A takto by sme mohli pokračovať. Sami seba vidíme obvykle inak, ako nás vníma naše okolie. Ak si myslíme, že sme oveľa dokonalejší ako všetci navôkol, nemusí to byť naozaj tak. Toto všetko sa dá odpustiť do momentu, kým nás negativizmus neopantá pri pohľade na kohokoľvek. Dokážeme mať ešte skutočne radi človeka, ako ľudskú bytosť, ak všetkých navôkol obviníme zo zlyhaní, dokonca aj z tých našich? Dokážeme ešte robiť a želať inému človeku úprimne dobre, ak sú pre nás všetci navôkol neschopní a hlupáci? Aký je náš skutočný podiel na neúspechu a nevkuse? Položíme si aj takúto otázku, alebo odpoveďou nám je vopred zásadne nekonečná hlúposť okolia. Škoda, ak je tomu tak. V tom bode je totiž náš top a naša ťažšia polovica nás neodkladne tlačí smerom nadol. Nie, nemusíme to cítiť hneď, ešte stále je z čoho živiť svoje mylné presvedčenia. Po rýchlej ceste nadol však prichádza pád. Náraz, väčší či menší nám otvorí oči. Každému z nás. Nikoho z nás neminie. Sila vstať a opäť vybehnúť na vrchol ako kedysi už nás opustila. A čo horšie, opustili nás aj tí, ktorí nám kedysi uverili, že to s nimi myslíme naozaj dobre. Poďme na začiatok. Pre hlúpeho každý hlúpy. Aj Forrest si vždy spomenul na svoju múdru matku.